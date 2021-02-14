القومي للسينما يعرض «أسرار شهريار» عن الموسيقار حلمي بكر (صور)

وسط حضور جماهيري كبير أقيم مساء أمس نادي "سينما الشباب" الذي ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحى عبد الوهاب"وخلال فعاليات النادي أقيم العرض الأول للفيلم التسجيلي "أسرار شهريار" والذي انفرد فيه الكاتب الصحفي والناقد الفني "عاطف سليمان" بقصة حياة وأسرار الموسيقار "حلمي بكر".جاء ذلك بحضور السيناريست "محمد الباسوسى" والموسيقار "حلمي بكر" والملحن" منير الوسيمي" نقيب الموسيقيين السابق، والفنان سامح يسري وكوكبة من الموسيقيين والفنانين والإعلاميين.وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي"أحمد عسر" وتم خلالها مناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور والحضور.يذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.