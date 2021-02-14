«مهند يعقوبي» ضيف مركز خليل السكاكيني الثقافي الثلاثاء

ينظم مركز خليل السكاكيني، لقاء مع مهند يعقوبي وذلك ضمن سلسلة "عن السينما والثورة"، يوم الثلاثاء 16 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً عبر تطبيق زووم.و يلقي "يعقوبي" في هذا اللقاء نظرة على المراجع السياسية والجماليات المؤثرة في إنتاج الصورة للثورة الفلسطينية، وهو المزيج الذي مكّن سينما الثورة الفلسطينية من أن تصبح شكلًا فريدًا يحتوي اشكالًا مختلفة من التعبير، حيث تمكنت من دمج عدة أنماط ولغات بصرية وتنسيقات، فمن مناهضة عمليات الاقتحام الاستعمارية لجزر الجزائر وكوبا، إلى حركة التضامن الماوي في فيتنام، إلى الحقوق المدنية والنضالات ضد الأبارتهايد.يُعرف مهند يعقوبي بدعمه للسينما الفلسطينية من خلال "ايديموز فيلم"، وهي شركة إنتاج مقرها في رام الله وبروكسل، كما تشمل إنتاجات يعقوبي "متسللون، 2012"، "زمن معلق، 2013"، "إسعاف، 2015"، "خارج الإطار، ثورة حتى النصر، 2016"، "أوروبروس2017"، "إبراهيم: إلى أجل غير مسمى، 2019"، "تشوبد 2020"و من خلال أبحاثه حول سينما الثورة الفلسطينية، يعمل يعقوبي على تطوير مفهوم "الأرشيفات الناقصة" من خلال ممارساته البحثية مع "سبفيرسف فيلم" وهي مجموعة تنظيمية تسلط الضوء على التراث المتناثر لحركات التضامن، مع التركيز على سياسة الجماليات وشبكات الإنتاج والممارسات الأرشيفية.