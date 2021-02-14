حريق فى جراج بورسعيد السياحى

شهد جراج بورسعيد السياحي اليوم الأحد، حريقًا محدودًا داخل إحدى الحاويات التي تم تعديلها لتصبح كافية، بعد أن حدث حريق بين مادة الفوم التي تبطن الحاوية والثلج الخاص بالحاوية.وعلى الفور تلقى المقدم هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، بلاغًا بنشوب حريق داخل جراج بورسعيد السياحي، والذي يحتوي على الكثير من الكافيهات التي تم افتتاحها مؤخرا، على الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتم قطع الصاج والوصول إلى الحريق دون وقوع إصابات.تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.