مؤسسة حقوقية تطلق مبادرة «توفيق وتطوير العمل الأهلي في مصر»

أطلق محمد عبد الحليم المدير التنفيذي لمؤسسة خيري لحقوق الإنسان مبادرة تحت اسم ''توفيق وتطوير العمل الأهلي في مصر''.جاءت هذه المبادرة لمساعدة الجمعيات والمؤسسات في توفيق أوضاعها وتوضيح بعض المعوقات التي تواجهه وأيضًا لوضع آليات للحوار بين الفئة المخاطب بها اللائحة وآليات تطبيقها، وأيضًا لتطوير العمل الأهلي وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية رقم 104 لسنة 2021 لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 التي بناء على صدورها ستقوم كل جمعية أو مؤسسة أهلية بتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة فقط.تعمل المؤسسة على إقامة ورش عمل وجلسات نقاشية تتضمن شرح اللائحة للعاملين بالعمل الأهلي وتأثيرها عليه وذلك في ضوء التزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والدور الوطني المتنامي لتطوير القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخرى وهذا من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي.الجدير بالذكر إن مؤسسة خيري للتنمية وحقوق الإنسان كما أنه تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع كلًا من المقر الإقليمي للاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي ووحدة دعم المجتمع المدني بالمركز الأوربي لشمال إفريقيا للبحوث.