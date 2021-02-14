خالد أبو الدهب ينتظر عرض أول أفلامه «تماسيح النيل» مع سامح عبدالعزيز

يبدأ المصور الفوتوغرافي العالمي خالد أبوالدهب أولي تجاربه السنيمائية كممثل وذلك بمشاركته في فيلم "تماسيح النيل" للمخرج الكبير سامح عبد العزيز ومن تأليف لؤي السيد، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي على متن نايل كروز ما بين الأقصر وأسوان ويتخللها بعض القري النوبية.الفيلم يجمع نجوم عدد كبير من النجوم أبطال العمل؛ خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مصطفي خاطر، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، ويزو، هنادي مهنا، بدرية طلبة، محمد جمعة، سامية الطرابلسي وعدد أخر من الفنانين.وأكد خالد أبو الدهب اأن التمثيل يعد أولى هواياته من الصغر التي بدأت في سن مبكر واستمرت لمسرح الجامعة وتخللها العمل بمجال الإعلانات التليفزيونية حيث جمعه إعلان مع النجم أحمد السقا وغيره من النجوم، ومن بعدها مركز الهناجر للفنون حيث قام بالعمل مع المخرج الراحل محمد ابوالسعود في عرض مسرحي من بطولته بعام ٢٠٠١ وبعدها سافر أبوالدهب لدولة الامارات العربية دبي وهناك بدأ بتنفيذ أحد أحلامه وهو التصوير الفوتوغرافي وحقق فيه نجاحا مبهرًا.وأضاف أنه سافر عدد كبير من دول العالم ويدرس فن التصوير ويعرض أيضا صوره في عدد من أهم الأحداث الفنية في العالم حاصدا بيه عدد كبير من الجوائز والتكريمات العالمية ويؤكد أبو الدهب أتيت لمصر بعد غياب لأكثر من ١٣ سنة وعكفت على تحقيق حلمي الأول وهو التمثيل حيث أنه عاشق لهذا الفن منذ الصغر وبالفعل تم اختياره ليشارك تجربة سينمائية كبير، وبالفعل تقابل مع المخرج الكبير سامح عبدالعزيز وتم ترشيحه لدور بالفيلم ويقوم حاليا بالتصوير وقد أنهي مؤخرا بأسوان مشاهد الفيلم المتعلقة هناك والآن يتم التصوير في القاهرة.