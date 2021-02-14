«الصحة»: نجحنا في تخطي ذروة كورونا بالإجراءات الوقائية

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا من خلال الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة.وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ساهم في انحصار الفيروس خلال الفترة الماضية.وشدد المصدر على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان الكريم، الذي تكثر فيه العزومات والتجمعات الدينية والاجتماعية؛ للحد من الإصابة بالفيروس وانتشارها بين المواطنين.