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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تستعد لإنتاج لقاح «سبوتنيك- V» الروسي

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:34 م
سبوتنيك V
سبوتنيك V
عبير سليم
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صرّح بالا ريدي، نائب رئيس شركة «Hetero Biopharma Limited» الصيدلانية الهندية، بأن شركات الأدوية في بلاده أتقنت وتمكنت من تنظيم إنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح «ريدي»، حسبما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية، أن شركته ستقوم بإنتاج هذا اللقاح في مؤسساتها، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام لقاحات «سبوتنيك- V» المنتجة في الهند، ليس فقط داخل هذه الدولة، بل وسيتم تصديرها وفقا لاتفاقات الصندوق الروسي، مع البلدان الأخرى.

وذكر أن هذا اللقاح سيظهر في السوق بعد أسبوعين من قرار الهيئات الهندية المختصة حول ترخيص استخدامه في البلاد.

وقد تم تسجيل لقاح «سبوتنيك- V» من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.

وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من كورونا، تم إنشاؤه على منصة مدروسة ومختبرة من نواقل الفيروس الغدي البشري.



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