مصادر: «التعليم» تعلن طرق التقييم اليوم.. ووضع الجداول هذا الأسبوع

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، ستبدأ فى وضع جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، خلال الأسبوع الجاري، وفق الخطة التي سيعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اليوم.وشددت المصادر، على أن الوزارة ستلجأ لتقييم الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادى من خلال الامتحان التحريرى، بدءًا من 28 فبراير الجاري.وفيما يخص الصفين الأول والثانى بالمرحلة الثانوية، سيؤدون امتحان الترم الأول إلكترونيا على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل، أما الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال ومن الأول حتى الثالث الابتدائى، لن يتم تقييمهم من خلال امتحانات حسب طبيعة التقييم المعتمد فى النظام الجديد للتعليم.جدير بالذكر، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قد وافقت خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.