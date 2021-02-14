المخرج أمير رمسيس يعلن إصابته بكورونا

أعلن المخرج أمير رمسيس عن إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن يتلقى بروتوكول العلاج اللازم للتعافي سريعا.وقال أمير رمسيس- عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "إيجابي كورونا.. أرجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات".وكان أخر أعمال المخرج أمير رمسيس فيلم حظر (حظر تجول) بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، وكامل الباشا، وتم عرض الفيلم ضمن المسابقة الدولية في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.