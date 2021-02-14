البرلمان يوافق على المادة الأولى من لائحة مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الأولى من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تقر بأنه أحد غرفتي البرلمان.وتقضى المادة الأولى، بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة، في إطار من التعاون بين الغرفتين.ورفضت الجلسة العامة رفض مقترح النائب مصطفى بكرى، بأن يتم تعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابى، بدلا من عبارة "الغرفتين"، مشيرًا إلى أن هذا اللفظ لم يرد فى أي من الدستور أو القانون.كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون وتقضى بأن تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.وسبق ذلك الموافقة على مادتي الإصدار، فيما تقضي المادة الثالثة من مواد الإصدار توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.وكذلك دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور، ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.كما نص الباب الثالث من الدستور على دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.