غدًا.. وزير الخارجية الإثيوبي في زيارة إلى تركيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، سيبدأ غدًا الإثنين زيارة لتركيا تستمر يومين.ونقلت وسائل إعلام حكومية التركية القول عن بيان للخارجية، أنه سيتم خلال المحادثات بحث العلاقات الثنائية، كما سيتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.ولفتت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى الـ 125 لأول اتصالات دبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا.وأضافت الوزارة أن حفلا للافتتاح الرسمي للمبنى الجديد للسفارة الإثيوبية في العاصمة التركية أنقرة، سيُقام بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.