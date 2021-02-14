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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تترجم عظة البابا تواضروس للإنجليزية لخدمة المهجر

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:12 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «عظات البابا» باللغة الإنجليزية، وهى خدمة قدمها المركز الإعلامي للتواصل مع الأجيال الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر.

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن عظة البابا الأحدث التي أطلقها من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، تحت شعار الأسرة والحوار الأسري.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.

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