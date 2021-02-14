كاتبات صعيديات: «في الجنوب لا يمكننا أن نحب.. لكننا نتعامل به»

◄ جلاء الطيري:" الحب في الصعيد لا هزل فيه

◄ تيسير النجار: الحب تصحبه اللعنات

◄ أسماء هاشم: الصعيديات "يضربن لخمة" في الحب

محور القصة كان الإجابة على سؤال صديقتي ليه مبتكتبيش قصة حب؟

◄ رانيا كمال:" الرجل الصعيدي معروف بشرف كلمته

◄ سعاد سليمان:" لم نكن نقدر على سؤال "ماهو الحب"

في القديم لم يكن للبنت الجنوبية القدرة على التعبير عن الحب، أو حتى مجرد تركه يمر مرورًا على لسانها، فالصعيد ينظر للبنت على أنها شرف العائلة، ومعنى وقوعها في الحب هو تقديم تنازلات أو الموافقة بالقليل وخلافه، بخلاف الكثير من الأشياء منها أن البنت الصعيدية لم تكن تخرج من بيتها ومن يحيطون بها هم أبناء عمومتها، وهذا الأمر متبع دائمًا في المجتمعات المغلقة، وبالتالي حالات قليلة جدا يمكن أن تمنح قلبها مساحة ليدق، فيما تمتنع الكثيرات عن الحب لما فيه من خروج على العادات والتقليد، أما في العصر الحديث وبعد غزو مواقع السوشيال ميديا وإمكانية تعبير البنت عن محبتها بدون معرفة أحد وبمجرد إشارة بدون خروجها من بيتها فهل تغير الأمر، وهل يمكن للبنت الجنوبية أن تعبر عن الحب، هذا هو السؤال، وهناك روايات وقاصات جنوبيات عبرن عن الحب في كتبهن، "الدستور" التقت بهن ووجهت لهن هذا السؤال، كيف هو شعور البنت الصعيدية بالحب، وكيف عبرن عنه في كتاباتهن..الروائية والقاصة جلاء الطيري ابنة محافظة قنا قالت:" الحب ُ أعزك الله أوله هزل وآخره جد دقت معانيه لجلالتها أن توصف".هذا هو الحب عند الجنوبيات ولكن لا هزل فيه، لا بوح فيه هوالكتمان الذى قد يُفضى إلى الموت" من حب فعف فكتم فمات مات شهيدًا" الحب عند الأنثى الجنوبية هو الثمرة المحرمة تشتهيها وتتوق لقطفها ولكن تمنعها أطرُ وتقاليد ترى فى البوح بالعشق عار وفضيحة حتى فى السير المتواترة عن الحب نراهن حييات كتومات يضعن سيرة الحبيب فى أقصى مكان فى القلب يُغلقن الباب ويكسرن المفتاح، الحب عندهن واحد لواحد غير قابل للتكرار، يتجرد الحب من رومانسيته، ويتحول إلى واقع ملموس من أفعال واحترام، وكم حذرت الجدات من معسول الكلام.وتابعت:" الرجل فى الجنوب إذا أحب فلا ضير عليه والويل كل الويل يقع على الأنثى وكأنها غير شريك فى فعل الحب، قد يستغرب البعض من تلك النظرة القاسية للمحبين فى زمن ٍ تنتشر فيه كل وسائل الاتصال بدءا من الهاتف إلى الفيس بوك والواتس آب الذى جعل الحب ممكنا وقابلا للبوح ولو فى طى الكتمان ما بين اثنين، ولكنه الخوف ذلك الغول الذى يسيطر على القلوب ويجعل من الوصل والبوح مستحيلا أنا أكتب عما أراه وأعايشه فى قريتى القابعة فى أقصى الجنوب، حاء، باء، حرفان فارقان مابين الموت والحياة، ما بين السعادة والشقاء فيهما تُختزل الحياة، فما أبقى قيس بن الملوح، وعنترة العبسى وغيرهما من شعراء العشق سوى هذين الحرفين، هما حرفان قد يوديان،إلى الجنون، أو الخلود، هنا فى الجنوب نقسو على أنفسنا كثيرا فى تناول الحب، الله لم يجرم حب زليخة ليوسف لم يتهمها، بالخطيئة والجرم حين أكتمل الحبُ وتأجج فلم تقدر له على كتمان فخلعت مخاوفها وهى السيدة زوجة عزيز مصر وقالت هيئت لك، كان فعلها فعل من أحب وعشق، لم يجرمها القرآن فى سورة يوسف، ونحن هنا فى الصعيد الحب لدينا جرم وخطيئة تحممت بماء القهر والخوف، إن جاء خارجا عن أعراف وتقاليد القبيلة.أما الروائية والقاصة تيسير النجار فقالت:" الحب هنا له بريق وصدى، استيقظت قريتنا على خبر هروب السيد (ص) مع السيدة (س) وحتى هذه اللحظة لم يظهر لهما أثر، صاحبتهما اللعنات بينما أنا أرى فيهما تمردًا أحسدهما عليه، تركا خلفهما أطفال من الجانبين، بالرغم من السنوات التي مرت إلا أنهما مخلدين في ذاكرة قريتنا، لكنهما لم يلتفتا نحو القرية أو الماضي تحديدًا، لم يدخلا تحديًا، هربا وحسب، ليخلقا حياة دون صراعات مع الآخر، أيًا كان ماهيته، الأهل، الدين، العادات. على العكس من السيد (ش) والسيدة (ع) كانا أيضًا زوجين لكل منهما أسرته، لكن الحب جمعهما، طلبت السيدة (ع) من زوجها الطلاق، رفض، صاحت واستغاثت، لم يسمع، كان عمله يتطلب منه السهر طوال الليل في الوردية، في المساء يتسلل حبيبها (ش) إليها، حتى ذاع الخبر في كل أرجاء القرية، طلقها زوجها، حبستها عائلتها وعذبتها، الجميع منتظر تخلي (ش) عنها، لأنه شبع منها في الحرام من وجهة نظرهم، والرجل لا يتمسك بمن فرطت له في شرفها، لكنه ذهب لخطبتها، صدته عائلتها وطردته، ولم يعد يراها أحد في الطرقات، تمكنت من التواصل مع المجلس القومي للمرأة، أخرجوها من سجن العائلة، وتزوجها (ش) فورًا لأن عدتها قد انقضت، بالرغم من غضب زوجته السابقة وأقاربه، ظل قابضًا عليها كآخر طوق نجاة، يعيشان الآن في القرية سعيدين بالرغم من مقاطعة أهلها لها.وأضافت:" للحب دائمًا صخب وصدى، يعلن عن نفسه، أذكر في مراهقتي وقبل انتشار موبايلات السمارت فون، كنت في المدرسة الثانوية، وطالب وطالبة كانا مرتبطين عاطفيًا، أحد الزملاء التقط لهما صورة وهما يقبلان بعضهما، وخاصية البلوتوث كانت شيئًا حديثًا، وعبرها انتشرت الصورة بين كل المتواجدين في المدرسة، تخيلنا نحن المحرومات من الحب بأنها ستقتل قطعًا من عائلتها، وصل الخبر لعائلتهما، الجميع يخوض في سمعة الفتاة ويحمل القبلة أكثر مما تحتمل، قيل أنهما يتقابلا في شقة بمفردهما، وقيل أكثر من ذلك، بينما بعض الفتيات نثرن حكايتهن حول إعجاب الطالب بهن، وتجاهلن له، وتلك الرخيصة هي من استجابت له، أتت والدتها إلى المدرسة إلى المدير، وفي خروجها وكأنها تحدث المعلمة الواقفة بعيدًا، قالت أن الصورة مركبة وفتاتها أطهر وأشرف من كل الشائعات، تواصلت العائلتين وأعلنا الحل المنقذ، أنهما مخطوبان وسيتزوجان بعد انتهاء الدراسة، تغيبت أيامًا لم تزد عن أسبوع، بينما هو كان يمشي مزهوًا وقد عاد إلى المدرسة قبلها، كنا ننظر إليه بدهشة لا تخلو من الإعجاب، حين عادت إلى المدرسة كانت الدبلة الذهبية تزين سبابتها، بمجرد أن تلمح فتاة تتحدث عنها بسوء، تقول لصديقتها بصوت عالٍ (هذا خطيبي) وتلمع الدبلة في ضوء الشمس وفي نور حبها المعلن إليه.أما الروائية والقاصة أسماء هاشم فقالت:" الصعيدية ترتبك لكلمة إعجاب وتضرب لخمة لكلام الحبكانت رفيقات سكن الطالبات وزميلات الجامعة يتطلعن للقصص التي أكتبها على أمل أن أكتب قصص الحب التي تكتمها صدورهن ويتداولن سرا بعض تفاصيلها مع الصديقات المقربات أنا تربية الجدات الصارمة والمجتمعات الخشنة كنت أسخر من تنهيداتهن الباكية على لوعة صوت ميادة الحناوي وهي تبكي الحب اللي كان. ودائما كنت أخذلهن فلم أكتب قصة الحب التي ينتظرن قراءتها كبديل لقصة لا تكتمل أو ربما تكون كطاقة نور توجه بها قصة حب في بداياتها.وأضافت:" كل مرة كنت أواجه بسؤال ليه مش بتكتبي قصة حب أجدني أتعامل مع وجودي كـ كاتبة على أنه وجود غير مكتمل مالم استطيع الكتابة عن أرق المشاعر الانسانية لكن كيف أكتب قصة حب ؟ محاولة الاجابة على هذا السؤال كانت قصة تحمل عنوان "أسما تكتب قصة حب".محاولة الإجابة على السؤال وضعني في مواجهة تفاصيل حياتنا الخشنة، الشمس القاسية والأرض السبخة. وبعد تجاوز السؤال وجدتني أمام سؤال آخر.. ازاي أكتب قصة حب؟ إن كنت أسخر من لوعة ميادة الحناوي وهي تصرخ أنا بعشقك فعلي أن أبحث عن مفردات مختلفة تعبر عن الحب وليكن المشهد معبرا عن الحب تفاصيل محدودة للغاية مشهد أو مشهدين على الأكثر. معظم قصص الحب بين بنات مجتمعي كانت متخيلة. يمنحنا الحب خيال رحب تصبح فيه الإيماءات والنظرات حتى الكلمات القليلة تتحول لمشهد في قصة حب. غالبية قصص الحب كانت تبدأ وتنتهي دون أن يعرف بها أحد مثل الأسرار المقدسة كانت البنات يتبادلن بعض التفاصيل مع المقربات. يظل الكتمان هو الراعي الرسمي للقصة.في رواية المؤشر عند نقطة الصفر كانت قصة الحب بين سمية والغريب محرك رئيسي لتفاصيل الرواية غير أن تفاصيل قصة الحب لم تكن سوى مشاهد قليلة، فقيرة في تفاصيلها فقر مفرداتنا لمرادفات الرومانسية.الكتمان شرط أساسي للحب في كل القصص التي كتبتها. لا يبوح المحب بمكنون روحه وكأن البوح ينتقص الحب أو يدنسه. وربما هي حيلة العاجز عن ممارسة فعل الحب.تغيرت الدنيا صار البوح بقصص الحب يملأ السوشيال ميديا لكنني مازلت غير قادرة على التعبير عن قصة حب بعيدا عن الكتمان ودائما أردد أن الصعيدية ترتبك لكلمة إعجاب وتضرب لخمة لكلام الحب.أما الروائية رانيا كمال فقالت:" الحب في كل مجتمع مختلف في تفاصيله وافعاله من مكان لمكان، ولكن في المجتمع الصعيدي من وجهة نظري الخاصة كبنت صعيدية أرى أنه من اسمى معاني ومراحل الحب الصادق.وأضافت:" الرجل الصعيدي معروف بأن شرفه ف كلمته، والصعيدي والصعيدية حين يدق الحب على قلبيهما ربما يخبئون ما يعتمل في نفوسهم، ولكن في عيونهم وأفعالهم ترى أكثر مما يمكن أن تسمعه، وربما ترى العجب العجاب، الصعيدي معافرته في الحب كأنه يعافر في حرب ويدافع عن قلبه وحبه كأنه يدافع عن ارضه وعرضه.وتابعت:" نقلت الحب في كتاباتي من واقع قصص حقيقة عشتها وسط من أحبوا في الصعيد والذين كانوا بالنسبة لي نماذج قوية عن الحب والإخلاص فيه والتمسك به...وواصلت:" منهم نموذج لزوج وزوجة بالحب عاشا سنين العمر كله مع بعض حياة كلها دعم ومعاقرة وبالحب ما بينهما كان يهون لتستمر حياتهما.وختامًا قالت الروائية والقاصة سعاد سليمان:" لا تنطق المرأة الصعيدية كلمة حب ربما طوال حياتها لكنها تعيشها في كل التفاصيل طوال خمسين عاما لم أسمع من أمي أو أبي كلمة حب، ويستبدلونها بكلمة أخويا أو أختي ويبدو أن التراث العميق الموغل في القدم للمحبة أن الأخ اعلى درجات الحب.وتابعت:" وتعي المرأة الصعيدية الفرق بين الأخ والزوج ولكن بالنسبة لها وله هذه الكلمة الأكثر حميمة وقربا ومودة وحنية ورحمة، عندما كنا نسأل أمي عن الحب، وهل تزوجت أبانا عن حب، تنتفض كأنما اتينا ذنبا أو كفرا، تشتمنا تقول اخرسي إحنا بنات أشراف وبنات أصول منعرفش الفجر اللي ع تسموه حب.وأضافت: "ضربتني امي كفا على وجهي وعمري عشر سنوات لأنني كنت أغني مع الراديو أغنية عفاف راضي ماينموش عشاق الليل اتهمنتي والفجر وقلة الأدب، الحب في الصعيد لا يقال ولكن تلمسه في كل تصرف حرص المرأة على تخصيص أكبر قطعة لحم للزوج الغائب حتى يعود من الغيط، صبرها على فقره، غيرتها المستترة عليه، تبجيله أمام الغرباء مهما بلغت درجة غضبها منه، ربما اختلف الحب في الصعيد مع انتشار الأفلام والمسلسلات التي تجعل من الحب اسمي قضاياها، ولكنه أيضا ما يزال يحتفظ ببساطته وغموضه بالاحترام والصبر.