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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. «هشام الخشن» ضيف ندوة المكتب الثقافى بفيينا

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:00 م
الكاتب هشام الخشن
الكاتب هشام الخشن
إيمان عادل
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يستضيف محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة النمسا، والدكتورة علا عادل عبدالجواد الملحق الثقافي ومدير مكتب مصر للعلاقات الثقافية، "ندوة المكتب الثقافي والتعليمي المصري بفيينا" وذلك في إطار البرنامج الثقافي عبر تقنية زووم، ضيفها الكاتب هشام الخشن، وذلك يوم الإثنين الموافق 15 فبراير الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا والسادسة بتوقيت مصر.

قدم الكاتب والروائي هشام الخشن نفسه لجمهور الأدب في مصر لأول مرة عام 2009 من خلال المجموعة القصصية حكايات مصرية جدا، والتي صدر منها حتى الآن ست طبعات. في يناير 2011 أطلق روايته الأولى ما وراء الأبواب وصدر منها حتى الآن 3 طبعات ويجري حاليًا تحويلها لمسلسل تليفزيوني.

بعد ثورة يناير مباشرة أطلق الخشن روايته الثانية 7 أيام في التحرير والتي تعد أول عمل أدبي عن ثورة 25 يناير. رواية 7 أيام في التحرير تحولت لمسلسل من إنتاج شركة صوت القاهرة، وتم عرضها تليفزيونيًا.

في عام 2012 أصدر الخشن روايته الثالثة آدم المصري والتي تدور بالكامل في العاصمة البريطانية لندن. خاض هشام الخشن مطلع عام 2013 تجربة جديدة بعنوان دويتو مع الكاتبة رشا سمير وهي أول مجموعة قصصية تشهد تباريًا بين كاتب وكاتبة. في عام 2014 صدرت له رواية جرافيت التي ترشحت لجائزة البوكر في دورة عام 2014 واستطاعت الوصول إلى القائمة الطويلة للجائزة من ضمن ١٦ عملًا روائيًا تم اختيارها. صدرت له في عام 2016 رواية تلال الأكاسيا وهي رواية اجتماعية ذات أبعاد سيكولوچية تتعامل مع مرض الزهايمر والشيخوخة وحققت مبيعات وصلت بها إلى أن يصدر منها أربع طبعات.

صدرت له رواية حدث في برلين والتي تصدرت قوائم الأكثر مبيعًا في مصر منذ صدورها في شهر يونيو 2018. في يوليو 2020 صدرت له رواية شلة ليبون والتي تصدرت قوائم الأكثر مبيعًا، كما استقبلت استقبالًا ممتازًا نقديًا وفنيًا. صدر منها حتى نهاية ديسمبر 2020 سبع طبعات. جارٍ تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي.

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