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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 3 سنوات لسيدة في «سرقة توك توك بالشطة»

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:11 م
حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لسيدة، وآخر مجهول، شرعوا بسرقة توك توك بالإكراه بمنشأة ناصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة أ.م وآخر مجهول شرعوا في سرقة توك توك المملوك للمجني عليه علاء الدين رجب، قيادة المجني عليه سيد عمران، وكان ذلك بالطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية وبطريقة الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن استقلاه رفقته، وما إن بلغ مكان الواقعة حتى نثرت مادة حارقة «شطة» بعينه وأقصاه المجهول خارجها، فبث الرعب في نفسه وشلا مقاومته قاصدين سرقتها إلا أن خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو استغاثته بالمارة الذين تمكنوا من ضبطهما في حين تمكن المجهول الآخر من الهرب، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.

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