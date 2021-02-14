الإمارات تسجل 3167 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 3167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 207432 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 348772 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 13 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1،014 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 5059 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 331839 حالة.