لقاء سويدان تتألق في عيد الحب بجلسة تصوير بفستان أحمر (صور)

نشرت الفنانة لقاء سويدان عبر صفحتها الرسمية علي موقع فيس بوك جلسة تصوير ارتدت خلالها فتسانا أحمر وذلك بمناسبة عيد الحب، وقامت بإجراء جلسة التصوير الفترة الماضية في أحد الفنادق الضخمة بمدينة شرم الشيخ بعدسة أحمد بيبو وكوافير علي صالون محمد الصغير.يشار إلى أن لقاء قدمت خلال الفترة الماضية مسرحية "سيد درويش" على مسرح البالون بالعجوزة وظهرت خلالها بشخصية جليلة أم الركب التي حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور والنقاد والصحفيين الذي شاهدوا العرض وشاركها بطولة العرض الفنان ميدو عادل بشخصية سيد درويش، وتستعد لقاء خلال الفترة المقبلة لأكثر من عمل فني جديد بين الدراما والمسرح والسينما.