بوتين يتهم الدول الغربية باستخدام المعارض المسجون أليكسي نافالني

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدول الغربية باستخدام المعارض أليكسي نافالني المسجون في إطار حملة لاحتواء روسيا.وقال بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أجريت الأربعاء وبثتها صباح الأحد محطة «روسيا 24» العامة: «معارضونا أو خصومنا المحتملون لطالما اعتمدوا على أشخاص طموحين متعطشين للسلطة واستغلوهم».وتناول التظاهرات الأخيرة التي تلت عودة نافالني وسجنه معتبرا أنها مدعومة أيضا من الخارج.وقال: "يستخدمون هذا الشخص (نافالني) الآن بالتحديد في وقت تعرف فيه كل دول العالم، بما في ذلك بلدنا، الإنهاك والاستياء وعدم الرضا بسبب الظروف التي نعيش فيها وتدني العائدات".