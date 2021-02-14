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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الجمهور يتغزل في سميرة سعيد: تزدادين جمالًا وحيوية وأناقة

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:21 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
سارة ساويرس
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خطفت الديفا سميرة سعيد، إليها الأنظار في أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، حيث حازت صورها على إعجاب آلاف المتابعين، وانهالت عليها التعليقات.

أحدث إطلالة لسميرة سعيد

خصعت سميرة سعيد لأحدث جلسة تصوير، حيث اختارت إطلالة شبابية كاجول، وارتدت تيشيرت أصفر اللون، يزينه مشابك غسيل ملونة، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية دائرية بيضاء اللون.

تعليقات الجمهور

وانهالت على سميرة سعيد التعليقات الإيجابية، التي وصفتها بكونها أكثرشبابًا وحيوية، فكتب لها علي: "كل النساء عندما تتقدم السنوات صعبه عليها إلا إنتي تزدادين جمالا وحيوية وأناقه"، وعلق آخر: "أديش عمرك ياقمر، كلما تكبر تحلي".

"ما بتكبرش"

وحازت صورها على إعجاب أكثر من 23 ألف متابع، وتعرف سميرة سعيد بالإطلالات الشبابية المشرقة، فهى من الفنانات القلائل المغرمات بالألوان، في عدد كبير من إطلالاتها، إذ يراها الكثيرون أنها النجمة التى يظهر عليها أى من معالم تقدم العمر، حيث يصفها البعض "ما بتكبرش".

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