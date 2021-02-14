الجمهور يتغزل في سميرة سعيد: تزدادين جمالًا وحيوية وأناقة

أحدث إطلالة لسميرة سعيد

تعليقات الجمهور

"ما بتكبرش"

خطفت الديفا سميرة سعيد، إليها الأنظار في أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، حيث حازت صورها على إعجاب آلاف المتابعين، وانهالت عليها التعليقات.خصعت سميرة سعيد لأحدث جلسة تصوير، حيث اختارت إطلالة شبابية كاجول، وارتدت تيشيرت أصفر اللون، يزينه مشابك غسيل ملونة، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية دائرية بيضاء اللون.وانهالت على سميرة سعيد التعليقات الإيجابية، التي وصفتها بكونها أكثرشبابًا وحيوية، فكتب لها علي: "كل النساء عندما تتقدم السنوات صعبه عليها إلا إنتي تزدادين جمالا وحيوية وأناقه"، وعلق آخر: "أديش عمرك ياقمر، كلما تكبر تحلي".وحازت صورها على إعجاب أكثر من 23 ألف متابع، وتعرف سميرة سعيد بالإطلالات الشبابية المشرقة، فهى من الفنانات القلائل المغرمات بالألوان، في عدد كبير من إطلالاتها، إذ يراها الكثيرون أنها النجمة التى يظهر عليها أى من معالم تقدم العمر، حيث يصفها البعض "ما بتكبرش".