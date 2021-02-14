«حفائر قلعة شيخ العرب همام» محاضرة بمعهد الآثار الشرقية.. الخميس

يستضيف المعهد الفرنسي للآثار الشرقية الحلقة السابعة من سيمنار «رواق»، وذلك يوم الخميس ٢٥ فبراير ٢٠٢١ في السابعة مساء عبر الإنترنت، وتستضيفها جمعية استكشاف مصر، وتتناول "حفائر قلعة شيخ العرب همام".يحاضر في هذه الحلقة الدكتور أحمد الشوكي، الأستاذ المساعد بكلية الآثار جامعة عين شمس وعضو المجمع العلمي المصري. يدير الجلسة والمناقشة الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق والقائم بأعمال عميد كلية الآثار جامعة عين شمس.تقع قلعة شيخ العرب همام بمحافظة قنا بقرية العركي، جنوب غرب فرشوط بحوالي 6كم، وترجع أهمية هذا الموقع نظرًا لوقوع القلعة في مواجهة وادي الحول وهو الطريق الرئيسي المؤدي لدرب الأربعين من هذه المنطقة وهو الدرب التجاري الشهير الذي دأبت القوافل التجارية المرور عبره لفترات طويلة من تاريخ مصر. ويعد هذا الموقع من المواقع البكر التي لم يسبق إجراء أية حفائر بها، وهو يمثل نموذجًا فريدًا للمنشآت الحربية التي لا زالت باقية بصعيد مصر.يرتبط الموقع ارتباطًا بشخصية شيخ العرب همام وهو الأمير شرف الدولة همام بن يوسف بن احمد بن محمد بن همام الملقب بشيخ العرب وهو من أشهر شخصيات الصعيد ولد عام1121هــ1709م في فرشوط محافظة قنا وتوفى عام 1183هـ 1769م.وسوف تلقي هذه المحاضرة الضوء على أهم نتائج الموسم الأول للحفائر التي تمت بهذا الموقع من قبل البعثة الفرنسية المصرية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي والتي تم بالتعاون ما بين وزارة السياحة والآثار المصرية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة وكلية الآثار جامعة عين شمس.يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الآثار كلية الآداب جامعة عين شمس منذ 2015 وحتى الآن، وهو كذلك عضو بالمجمع العلمي المصري بالانتخاب منذ عام 2018، كما عمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في الفترة من 142017 وحتى 142018، وكان كذلك مديرًا عامًا لمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة في الفترة من 1592014 وحتى 522017.وهو عضو في العديد من الجمعيات والمنظمات الدولية مثل الاتحاد العام للآثاريين العرب، والمجلس الدولي للمتاحف ICOM، له العديد من الأبحاث والمؤلفات في مجال الآثار الإسلامية والحفاظ على التراث، حصل على جائزة التفوق العلمي لشباب الآثاريين العرب لعام 2017، اشترك كعضو ومدرب ببعثة حفائر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة بمواقع أسوار القاهرة-برج الظفر وجراج الدراسة وباب النصر-منذ عام 2007 وحتى 2014. وهو حاليًا رئيس للبعثة الفرنسية المصرية المشتركة بموقع قلعة شيخ العرب همام بمحافظة قنا.