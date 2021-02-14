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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السبت.. جاليري ضي ينظم «ثلاثية نحت وجوه في الطبيعة»

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:02 م
جاليري ضي
جاليري ضي
آلاء حسن
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ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليري ضي"، السبت المقبل، ثلاثة معارض للفن التشكيلي فى التصوير والنحت، تحت عنوان "ثلاثية نحت وجوه في الطبيعة"، للفنانين خالدة عز الدين حمودة وآلاء نجم وباهر أبو بكر.

وقال هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، في تصريحات صحفية اليوم، إن المعارض الثلاثة يفتتحها الفنان الدكتور أحمد نوار وتستمر لمدة 20 يوما، لافتا إلى التزام "ضي" بخطته السنوية تجاه معارض الفنانين الشخصية، والتى أعلنها مطلع 2021.

وأضاف: تقدم الفنانة خالدة عز الدين حمودة وهي ابنة الفنانين العظيمين عز الدين حمودة وزينب عبدالحميد، أكثر من ثلاثين لوحة يغلب عليها الطابع الانطباعي، وهي تشكيلية معاصرة تخرجت من كلية الهندسة قسم الكهرباء بجامعة القاهرة عام 1977 وتعلمت الفن التشكيلى من مرافقة والدايها الراحلين، وشاركت فى بعض المعارض الجماعية بالقاهرة والإسكندرية.

أما الفنانة آلاء نجم ويأتي معرضها تحت عنوان "أبواق الملائكة"، فتقدم فيه خمسون لوحة، وهى فنانة تشكيلية معاصرة خريجة كلية التربية الفنية عام 2003 ونظمت العديد من الدورات الفنية لتعليم الفنون التشكيلية وشرح أسلوب أعمالها المميزة التى تتناول قضايا عديدة إنسانية وإجتماعية وفى كثير من أعمالها تتحدث عن قضايا سياسية، ولها مشاركات محلية ودولية أيضا أشهرها معرض الفوتوغرافيا الدولى سيان (الصين) 2017 والمعرض الدولى الخامس بجامعة نزوى (سلطنة عمان) 2015 والمعرض السنوى للجمعية الأمريكية بنيويورك 2014، وحصدت جائزة من المجلس الأعلى للثقافة عن فى 2007.

ويأتي معرض الفنان النحات باهر أبو بكر ليقدم فيه آخر إبداعاته النحتية الخزفية وهو حاصل على درجة الدكتوراه فى التربية الفنية عام 2015 تخصص نحت بجامعة حلوان، وله عدة مشاركات محلية أبرزها معرض "احنا فين" 2003 ومعرض "وهم الحرية" 2004 ومعرض الفنون التشكيلية الثامن والعشرون بجامعة حلوان 2004 وملتقى الفخار السادس "قنا" 2004 ومعرض أعضاء هيئة التدريس كلية التربية الفنية قاعة أحمد بسيونى 2005 ومعرض "من وحى رحلة العائلة المقدسة" بساقية الصاوى 2006.

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