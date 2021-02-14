1184 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت النمسا، اليوم الأحد، تسجيل 1184 إصابة بفيروس كورونا، لتصل عدد الحالات المسجلة بالجائحة إلى 433487.وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه تعافى من الفيروس حتى الآن أكثر من 411 ألف مصاب، في حين وصل عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس إلى 8211 حتى الآن.وانتهت إجراءات الإغلاق الشامل في النمسا الاثنين الماضي، إذ عادت الأسواق والمساجد فضلا عن عودة المدارس بشكل تدريجي وفقا لقيود وشروط محددة.