الشرطة التركية تعتقل 6 أشخاص شمال كردستان

اعتقلت قوات الشرطة التركية، في إطار حملة الإبادة السياسية، رئيسة مشتركة لبلدية بكيريحان، كليستان سونوك، في مدينة إيله بشمال كردستان.وداهمت قوات الشرطة، صباح اليوم الأحد، منزل الرئيسة المشتركة لبلدية بكيريحان، كليستان سونوك، والإداريين في حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة إيله.وأفادت مصادر مطلعة بأن شرطة الاحتلال التركي اعتقلت الرئيسة المشتركة لبلدية بكيريحان، كليستان سونوك، وفقا لوكالة «فرات» للأنباء.وأضافت المصادر أن قوات الشرطة التركية اعتقلت فيما بعد كل من الإداري في حزب الشعوب الديمقراطي في المدينة مراد كلج، والإداري في مركز الناحية تايفون كوني، وعضو مجلس الشبيبة محمد أمين سلمان، وعضو مجلس بلدية هزوي شكران جوتاك، وعضوة حزب الشعوب الديمقراطي سعاد أوزتكينو وسيد علي دوغان.يذكر أنه تم اقتياد المعتقلين السبعة إلى مديرية الأمن المركزية في المدينة.