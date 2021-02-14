محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع صرف صحي قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، لخدمة 40 ألف نسمة وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية وتحت إشراف جهاز المشروعات بالهيئة، للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للإسراع في نهو المشروع فضلًا عن التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.وتابع سعد أقسام المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية حوالي 76 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع و4 طلمبات وشبكات انحدار بطول 19 كم بأقطار مختلفة وعدايات وخط طرد ويتصل المشروع بمحطة رفع أولاد إبراهيم ثم إلى محطة صرف صحي عرب المدابغ الرئيسية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والالتزام بتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لحماية العاملين بالمشروع خلال التنفيذ.وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لإحداث طفرة ملموسة على مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مشيرًا إلى وضع كافة الإمكانيات والآليات التي تتوافر لدى المحافظة لكل المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة لافتًا إلى حرصه على متابعة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع ميدانيًا للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد فضلا عن الوقوف على احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.‪ ‬