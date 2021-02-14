إنارة طريق «الشيخ حسين-المعصرة» بمركز ملوي في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، برئاسة اللواء أركان حرب أحمد السايس، عن إنارة وصيانة أعمدة الإنارة بطريق المعصرة ـ الشيخ حسين، بعد سرقته عقب الانفلات الأمني يناير 2011، حيثُ تم إعادة زرع أعمدة الإنارة وشد الأسلاك في إطار خطة الدولة برفع كفاءة الأعمدة وإنارة الطرق ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لأجل التيسير على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث على الطريق.وأكد رئيس المركز، أن إنارة الطرق وصيانة الأعمدة تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بالإضاءة العامة بالشوارع، وإنارة الشوارع الجانبية والداخلية على مستوى المحافظة، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة والإضاءة، وتركيب لمبات بالكشافات بدلا من المحروقة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.وشدد رئيس المدينة على رؤساء القرى التسع بأهمية رفع خدمة الإنارة العامة بالشوارع كل في نطاقه، وحصر جميع الأعمال التي تحتاج إلى صيانة لمعدات الإنارة والأعمدة للبدأ الفوري في الصيانة، كما أكد متابعة أعمال الإضاءة بشكل دوري وتوقيع أقصى العقوبات على المقصر في حال تأخير الأعمال أو عدم إتمامها بالشكل المطلوب.