«الأرثوذكسية»: «الميرون» صنع للمرة التاسعة في 1178 بدير أبو مقار

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيت الميرون صنع للمرة التاسعة في مصر، بعد البابا أثناسيوس الرسولي، والبابا ثاؤفيلوس، والبابا مقار الأول،والبابا ثيؤفانيوس، والبابا مينا الثاني، والبابا ابرام بن زرعة السرياني، والبابا كيرلس الثاني، على يد البابا مرقس الثالث.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البابا مرقس الثالث هو البطريرك رقم 73 في تعداد بطاركة الكنيسة المصرية، بينما كانت المرة التاسعة التي صنع فيها الميرون في عام 1178، بدير القديس العظيم مكاريوس الكبير للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون المعروف بدير أبو مقار.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال "حليم" إنه سيجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا وهذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس.وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.