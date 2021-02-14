صفاء النجار تشارك في أمسية «تواصل» بالأعلى للثقافة.. الثلاثاء

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تعقد لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس ومقررها الدكتور حسين حمودة، أمسية ثقافية ضمن فعاليات سلسلة "تواصل" التي تنظمها اللجنة تحت إشراف الدكتورة عزة بدر عضوة اللجنة.ومن المقرر أن تبدأ الأمسية في تمام الخامسة من مساء الثلاثاء 16 فبراير الجاري، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وتتضمن مشاركة كل من: حنان شاهين إبداع شعري، وأسامة جاد "إبداع قصصي"، والدكتورة صفاء النجار "إبداع قصصي"، وسمر عادل "غناء"، بالإضافة إلى "إطلالة على الأدب الأفريقي - رؤية فكرية" من خلال حوار مع الكاتبة سلوى الحمامصي حول كتابها (قصص من زامبيا)، وتدير الأمسية الدكتورة عزة بدر، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتنقل الأمسية بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك؛ عبر الرابط التالي: