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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زوج ربة المنزل المنتحرة بسم الفئران بالقليوبية: فوجئت بها في حال إعياء

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:57 ص
انتحار
انتحار
صلاح حسنى
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أوضحت التحقيقات التي أجراها قسم قليوب في واقعة انتحار ربة منزل بسم فئران أنها كانت تمر بظروف نفسية سيئة.

وذكرت التحقيقات أنه بسؤال زوجها وشقيقها وجارتها بالسكن أقروا بقيام المتوفاة بتناول المادة السامة بقصد الانتحار حيث فوجئ زوجها الحالي عقب عودته من شراء بعض المستلزمات بها في حالة إعياء شديد وقيئ وعلل ذلك بمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات بينها وبين طليقها السابق لم. ولم يشتبهوا جنائيا في الوفاة.

تبلغ لقسم قليوب من مستشفى الدمرداش بوصول ا ف ا ٣٤ عاما ربة منزل مقيمة قليوب مصابة بحالة تسمم إثر ادعاء تناول قرص حفظ غلال وتوفيت أثناء محاولة إسعافها.

وشهدت مدينة قليوب حادثا مأساويا، بعدم انتحرت "أ.ف" بسم الفئران لخلافات زوجية مع طليقها الذي رفض تنفيذ حكم المحكمة بضم أولادها لحضانتها، بعد أن تزوجت من آخر بمدينة قليوب، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي قليوب العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

وتبين من تحريات الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قليوب أن المجني عليها تدعى "إيمان ف.أ" ربة منزل 34 سنة حيث كانت متزوجة من شخص آخر بمدينة المنصورة، وانفصلت عنه، وتزوجت بآخر من مدينة قليوب منذ ثلاثة شهور، وحصلت على أحكام قضائية ضد طليقها لضم أولادها الصغار لحضانتها، ولكنه رفض ولم تتمكن من تنفيذ الأحكام هو الأمر الذي أثر على نفسيتها ودفعها للانتحار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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