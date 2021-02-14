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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:55 ص
أسيوط
أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة معالجة صرف صحي المشايعة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتى صدفا والغنايم، وذلك بطاقة 29 ألف م3 يوم مرحلة أولى – و55 ألف م3 يوم مرحلة ثانية بتكلفة إجمالية 305 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 3.7 مليون يورو "قرض أسباني" وذلك لخدمة 260 ألف نسمة.

رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب ومصطفى علي نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم.

حيث تم تفقد، محطة معالجة صرف صحي المشايعة، بمركز الغنايم، والتي تعمل بنظام المعالجة الثلاثية، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن تكلفة المحطة وطاقة التشغيل ومراحل التنفيذ ومكونات المشروع ثم تفقد المحافظ أقسام المحطة المختلفة وشاهد أنظمة التشغيل والأعمال الهيدروميكانيكية في المحطة والمعمل، مشيدًا بجودة الأعمال التي تمت تمهيدًا لإجراء تجارب التشغيل للمشروع.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إلى أن المشروع في انتظار تجارب التشغيل خاصة مع انتهاء كافة الأعمال وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد وخط السيب النهائي بطول 5 كيلو متر من محطة المعالجة الرئيسية إلى مصرف كوم أسفحت ضمن المشروع المتكامل الذي يجري تنفيذه بواسطة شركة المقاولون العرب، حيث تم توريد المعدات الكهروميكانيكية وتركيبها بواسطة الشركة الإسبانية "القرض الاسباني" وفي انتظار تجارب التشغيل بمعرفة الشركة حتى يتسنى تسليم المحطة والمشروع بالكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي. 

يذكر أن مشروع صرف صحي مدينتي صدفا والغنايم يتكون من 3 محطات رفع 2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم و4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف ومحطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم، على أن يتم إدراج باقي قرى المركزين ضمن المشروع في الفترة القادمة.
محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة
محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة
محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة
محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة
محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة
محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة
محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة
محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة

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