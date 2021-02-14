فصل التيار الكهربائي عن 36 قرية في كفر الشيخ

شهدت 36 قرية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، انقطاعا للتيار الكهربائي، وذلك لإجراء عمليات تجديد وإحلال للشبكة الكهربائية لكي تظل تعمل بكافئتها.وقد تم فصل التيار الكهربائي في الساعة التاسعة صباحا، ومن المقرر أن يستمر حتي الثالثة عصرا، حسب بيان شركة الكهرباء، والقرى التي تم فصل الكهرباء عنها هي: "منشأة الصفا، الاتحاد، أبو تمادة، الحدود، صندلا، هدي الشعراوي، بلشاشة، ندا، معوض، السلام، عجمية، كوم دميس، القني، بني بكار، حصة الغنيمي، الغنيمي، المنشأة الكبري".وكذلك شابة، كنيسة الصرادوسي، المندورة، أبودراز، السالمية، البنائين، المرازقة، الشهابية، العمايرة، المعدية البحرية، شوغي، منشأة عباس، الإصلاح، الخوالد، الغنايمة، الوزارية وبقلولة، زوبع، إبشان.