إسرائيل تعتزم فتح المطاعم في مارس مع تسارع وتيرة حملة التطعيم

قال مسئول، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم في التاسع من مارس تقريبا كجزء من إعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، مع تسارع وتيرة حملة التطعيم ضد كوفيد- 19.ومع حصول أكثر من 41 بالمئة من الإسرائيليين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح «فايزر»، تعتزم إسرائيل فتح الفنادق والصالات الرياضية جزئيا في 23 فبراير أمام من حصلوا على جرعتي اللقاح أو من اكتسبوا مناعة بعد تعافيهم من المرض.وقال نحمان آش، منسق الاستجابة الوطنية للجائحة، إنه بعد ذلك بأسبوعين سيعاد فتح قاعات الطعام في الفنادق والمقاهي والمطاعم.وقال لتليفزيون واي.نت: "سيكون ذلك في التاسع من مارس تقريبا.. نريد أن نفتح تدريجيا، وبتأنٍ حتى لا نشهد موجة أخرى وإغلاقا آخر".