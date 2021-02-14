في زيارة رعوية للإسكندرية.. البابا يدشن كنيسة ويفتتح مزارا (صور)

نشر القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مجموعة جديدة من الصور للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أثناء تدشين مذابح كنيسة العذراء والأنبا موسى بالمنشية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كان البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قد انطلق في زيارة رعوية إلى محافظة الإسكندرية، في واحدة من الزيارات القليلة للبابا خارج القاهرة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا.واستهل البابا زيارته الرعوية للإسكندرية، بزيارة منطقة المنشية، وتحديدًا كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود، للأقباط الأرثوذكس؛ وذلك لإتمام طقوس ومراسم تدشين الكنيسة، ورافقه وفد من الأساقفة العموم المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية؛ وهم الأنبا بافلي، أسقف المنتزه، والأنبا إيلاريون، أسقف قطاع غرب، والأنبا هرمينا، أسقف قطاع شرق، إضافة إلى القمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية.وعلى الرًغم من الأجواء الاحتفالية التي عمت الكنيسة، بحضور البابا وتدشينها، إلا أن الأجواء الاحترازية كانت مُسيطرة على المشهد وعنوانًا له، حيث التزم البابا والأساقفة والكهنة المُشاركين في إتمام الطقوس، بارتداء أقنعة الوجه "الكمامات"، واستخدام المُطهرات.ودشن البابا مذابح كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي أنبا موسى في منطقة المنشية بالإسكندرية، بالإضافة إلى أيقونة شرقية الهيكل (حضن الآب) وحامل الأيقونات.والمذابح المُدشنة هي "المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحري على اسم الشهيد أبي سيفين"، كما تم تدشين معمودية الكنيسة وأيقونة حضن الآب بها وباقي أيقوناتها، وألقى قداسة البابا كلمة عقب انتهاء التدشين تناول فيها تاريخ صلوات التدشين.وفي ختام العظة تكلم البابا عن الكنيسة المدشنة وتاريخها المجيد، وأوضح كيف أن المحبة ساهمت في أن تصبح هذه الكنيسة تابعة لكنيستنا القبطية بعد أن كانت تتبع الكنيسة المارونية.وقدم الشكر كذلك للأنبا إيلاريون، الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية، على جهوده المبذولة في تعمير الكنيسة وفي القطاع عمومًا، وأنهى العظة بالتنويه عن تذكار عيد دخول السيد المسيح الهيكل، وتذكار شهداء ليبيا والذي يُحتفل به غدًا الاثنين.لم تُثمر الزيارة عن التدشين فقط، حيث افتتح قداسة البابا مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي كما أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة.وعن تاريخ الكنيسة المُدشنة، قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة المدشنة كانت تتبع الطائفة المارونية، ومنذ عام 1999 استخدمتها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية لأداء الصلوات الطقسية وذلك لخدمة الأسر القبطية الموجودة بمنطقة المنشية والجمرك وبحري، وفي عام 2015 تم توقيع عقود الشراء النهائية.وتبلغ مساحة الكنيسة 600 متر مربع وتتكون من أربعة طوابق وبها إلى جانب الكنيسة الرئيسية والمعمودية أربعة كنائس ملحقة، هي كنيسة الشهداء بالدور الأرضي وكنيسة القديس القوي الأنبا موسى بالدور الثاني وكنيسة الملائكة بمنارة الكنيسة البحرية وكنيسة الآباء السواح بالمنارة القبلية.كما يوجد بها مزار لعدد من شهداء الكنيسة القبطية وقاعات لخدمة مدارس الأحد وقاعات اجتماعات ومكاتب إدارية.