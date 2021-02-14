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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنوي استثمار 600 مليون دولار في مصر.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس «CTP»

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:52 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، مع ريمون فوس، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "CTP" المتخصصة في إقامة مجمعات الأعمال، وذلك بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسئولى الشركة.

وخلال الاجتماع، أشار ريمون فوس إلى أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة طويلة الأمد في مصر تقدر بـ300-600 مليون دولار خلال 5 سنوات، عبر إقامة مجمعَي أعمال في القاهرة على مساحة 2 مليون م2 لكل منهما، توفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أن فكرة مجمعات الأعمال تقوم على إقامة مبان عالية الجودة، وهي مجمعات CTP للأعمال، من خلال الاستفادة من خبرتها على مدار 22 عاما، في أوروبا، في مجال الصناعة والتطوير اللوجستي.

وتابع: "تضخ الشركة استثمارا طويل الأجل من خلال تملك الأراضي لإقامة مبان صناعية عليها، ما يسهم في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير العديد من فرص العمل، حيث تمتلك الشركة أكثر من 6.3 مليون م2 في أكثر من 100 موقع، ويعمل معها أكثر من 700 عميل من كبرى الشركات العالمية، يمثلون مختلف الصناعات".

ويضم المشروع الذي تطلب الشركة إقامته في مصر المركز اللوجستي الرئيسي للمدينة، ومراكز بحثية ومراكز اختبارات، ومناطق لريادة الأعمال، ومنطقة للأعمال الصغيرة والصناعات الخفيفة، ومخازن ضخمة للأنشطة اللوجستية والتوصيل.

من جهته، أثنى رئيس الوزراء على الخبرات التى تمتلكها الشركة، والتى اكتسبتها من سنوات العمل الطويلة فى أوروبا، مبديًا ترحيب الحكومة المصرية بسعى الشركة للاستثمار فى مصر، ونقل خبرتها فى مجال إقامة وإدارة مجمعات الأعمال.

كما وجه رئيس الوزراء بقيام الهيئة العامة للاستثمار باستكمال المناقشات مع الشركة لدراسة أنسب نموذج عمل لتنفيذ المشروع، بما فيها مقترح الشراكة مع الحكومة، وعرض ما يتم الاتفاق عليه مع الشركة.

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