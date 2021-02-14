رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 10 متظاهرين وإصابة شرطي خلال تفريق تظاهرة للمعارضة في تشاد

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:51 ص
الشرطة في تشاد
الشرطة في تشاد
ا ش ا
طباعة
قال العقيد بول مانجا المتحدث باسم الشرطة في تشاد إنه تم اعتقال عشرة متظاهرين وتفريق تظاهرة للمعارضة في العاصمة (أنجامينا)، وذلك قبل شهرين من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأضاف مانجا حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد إن هذه المسيرات أعلنت عنها أحزاب المعارضة الرئيسية وجمعيات المجتمع المدني، ولكن الحكومة حظرتها لأنها من المحتمل أن تسبب اضطرابات في نظام الأمن العام.

وأشار إلى تعرض شرطي لهجوم من قبل المتظاهرين، كما أضرمت النار في دراجته البخارية.
وأضاف الراديو أن مجموعات صغيرة من المتظاهرين بدأوا في استخدام الصفارات وحملوا اللافتات في محاولة لرفع أصواتهم في بعض الأحياء بجنوب العاصمة (أنجامينا)، ولكن الشرطة قامت بتفريقهم بسرعة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

ورشح حزب حركة الإنقاذ الوطنية الحاكم في تشاد، في 6 فبراير الجاري، رسميا الرئيس إدريس ديبي إتنو، الذي يقود الحزب والدولة؛ لخوض الانتخابات التي ستجرى في 11 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات في 15 مايو المقبل، فيما تجري الجولة الثانية لها في 23 مايو المقبل في حال عدم فوز أي مرشح من الجولة الأولى.

وتعقد الانتخابات التشريعية بالبلاد في 24 أكتوبر 2021، بعد إرجائها عدة مرات منذ العام 2015.

موضوعات متعلقة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

«الصحة»: نجحنا في تخطي ذروة كورونا بالإجراءات الوقائية

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

image description

تجديد الثقة في وكلاء كليات بجامعة أسيوط

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

«الصحة»: نجحنا في تخطي ذروة كورونا بالإجراءات الوقائية

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

غدًا.. «هشام الخشن» ضيف ندوة المكتب الثقافى بفيينا

افتتاح معرض «الأثر» للفنان إسلام زكي بقاعة راغب عياد.. الأربعاء

الثلاثاء.. الذكاء الاجتماعي وقصص الأنبياء في دار الكتب

صفاء النجار تشارك في أمسية «تواصل» بالأعلى للثقافة.. الثلاثاء