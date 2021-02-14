إزالة 4 عقارات أيلة للسقوط بالمحلة

أعلن أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة، إزالة 4 عقارات أيلة للسقوط "خطر داهم"، حفاظا على أرواح المواطنين بمناطق تلك العقارات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.وأشار رئيس حي ثان المحلة، إلى أن تلك العقارات من بينها إزالة خطر داهم بقرار هندسي رقم 25 لسنة 2021، بالعقار الكائن بمنطقة سكة طنطا إزالة حتى سطح الأرض، فضلا عن إزالة 4 منازل خطر داهم بسكة طنطا، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين لتوسعة الطريق بشكل دوري.وأضاف، وإزالة مخالفة بناء بالعقار الكائن بمنطقة منشية البكري مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء، وردع المخالفين في أعمال البناء قانونيا.