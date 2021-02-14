لتجهيز الرد.. رئيس البرلمان يعلن تأجيل نظر تقرير رفض بيان «هيكل»

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن بيان وزير الدولة للإعلام الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة إلى جلسات قادمة.وقال جبالي خلال الجلسة العامة اليوم، إن وزير الدولة للإعلام طلب منه تأجيل نظر تقرير اللجنة، حتى يتمكن من إعداد الرد المناسب على ما جاء في هذا التقرير، ولذا لن يناقش تقرير اللجنة اليوم، وسوف يتم تأجيله إلى الجلسات القادمة.يذكر أن تقرير لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة درية شرف الدين انتهت إلى رفض البيان الذي ألقاه وزير الإعلام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وهناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.