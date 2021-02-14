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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جبالي يشكر الرئيس السيسي راعي التنمية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:48 ص
الدكتور حنفي جبالي،
الدكتور حنفي جبالي،
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وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

جاء ذلك تعقيبا من رئيس المجلس على زيارته أمس إلى العاصمة الإدارية الجديدة تفقد خلالها مبنى مجلس النواب الجديد هناك.

وقال رئيس المجلس، في كلمة له في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

وتابع القول: "شرفت بالأمس بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحُلمها للعبور إلى المستقبل للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد".

وأضاف قائلا: "وما رأيته هناك تعجز الكلمات عن وصفه، فهو إعجاز يفخر به كل مصري، سواء ما تم في المبنى الرئيسي لمجلس النواب، والذي يضم القاعة الرئيسية التي تستوعب 1000 عضو، أو المباني الخدمية التي روعي فيها استيعابها لآخر مستجدات العصر من حداثة وتكنولوجيا، والتي تليق بنواب الشعب الذين ترفرف على هامتهم شرف تمثيل الأمة".

وأردف قائلا: "علمت أن العمل متواصل هناك ليل نهار دون كلل أو ملل، رغم ما يتعرض له العالم منذ العام الماضي من إجراءات احترازية نتيجة انتشار فيروس كورونا".

وتابع قائلا: "الشكر كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة".

وقال جبالي: "والشكر موصول للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجالها الذين ما أوكل إليهم عمل إلا وكان النجاح حليفهم، والشكر موصول أيضًا لشركة المقاولون العرب، ولجميع الشركات العاملة هناك، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز هذا الصرح المصري العملاق".

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