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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عبدالمطلب: تراجع معدلات التضخم أحد عوامل تشجيع الاستثمار

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:47 ص
الاستثمار
الاستثمار
علا العلاف
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قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إن انخفاض حجم معدلات التضخم يرجع بشكل أساسي إلى تقلص أسعار غالبية المحاصيل الزراعية، حيث تراوحت نسبة الانخفاض في أسعار الخضراوات بين 10 إلى 25% التي ساهمت في انخفاض معدل التضخم خلال شهر يناير 2021، لافتا إلى أنه برغم من ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 5.4% وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.2%.

وأوضح عبد المطلب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن انخفاض معدل التضخم يشجع الجهاز المصرفي على خفض معدلات الفائدة على الاقتراض، ما يساهم في تخفيض تكلفة الأموال وخفق النفقات الإجمالية التي تؤدي على تقلص أسعار السلع والمنتجات النهائية، موضحًا أن تراجع معدلات التضخم أحدي عوامل تشجيع الاستثمار.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك توقعات تغير مؤشرات التضخم خلال الشهور العربية التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع الرئيسية اليومية استعدادًا لشهر رمضان الكريم، فمن المتوقع انخفاض آخر خلال الربع الأول على التوالي من العام 2021.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهري لشهر يناير الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره -0.4% عن شهر ديسمبر 2020.

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