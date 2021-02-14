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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الجمعية المصرية للرسوم المتحركة» تفتح باب الاشتراك في عضويتها

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:47 ص
الجمعية المصرية للرسوم
الجمعية المصرية للرسوم المتحركة
إيمان عادل
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أعلنت الجمعية المصرية للرسوم المتحركة فتح باب التقدم للحصول على العضوية العاملة، باب التقدم مفتوح بمقر الجمعية، 36 شارع شريف الدور الأول يوم الثلاثاء اعتبارا من الساعة 4 مساء.

يشترط على المتقدم أن يكون قد مارس العمل في حقل الرسوم المتحركة لمدة لا تقل عن عامين أو يقدم 5 نماذج، ويسدد رسم قيد قيمته 100 جنيه مصرية للمصريين واشتراك سنوي 50 جنيها وتعبئة استمارة العضوية وإحضار صورة للبطاقة الشخصية سارية وصورة للمؤهل الدراسي، ولغير المصريين سداد 300 جنيه واشتراك سنوي 100 جنيه، وصورة جواز السفر ساري والمؤهل الدراسي ويقبل عضوية نتساب لمدة عامين، ويقدم طلب مصحوب بنماذج أعماله للحصول على العضوية العاملة.

وتمنح الجمعية العضوية المنتسبة، لمن لا تتوفر فيهم شروط العضوية العاملة ويعرض على مجلس الإدارة لقبولة عضو منتسب ولة كل الحقول عدا المشاركة في الجمعية العمومية ولا يحق له الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وقيمة الاشتراك 100 جنيه رسم قيد 100 جنيه اشتراك سنوي للمصريين ولأجانب 300 جنيه رسم قيد و100 جنيه اشتراك سنوي.

مميزات الاشتراك في عضوية الجمعية المشاركة في فعالياتتها والترشيح في عضوية لجان التحكيم، وحضور مهرجان الجمعية والورش التي تنظمها.

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