تامر شيخون: دون الحب لا تقوى الروح على محاربة القبح

قال الروائي تامر شيخون بمناسبة عبد الحب، إن: "البشرية مَدِينَة لِمُكْتَشِف النار الأول قبل مليوني عام، فلولا الشرارة الأولى ما عرف الإنسان الطهي أو الدفء، ولولا السهم المُدَبَّب الأول أو القارب الأول أو الغرز الأول لما جئنا للحياة! أي أن العلم كان ومازال وسيظل طوق النجاة للجنس البشري كي يتخطى الهلاك عبر الزمن. الحاجة أم الاختراع وأي حاجة أقوى من الحياة ذاتها".وأشاف في تصريحاته لـ"الدستور": "ربما يرى الداروينيون أن البقاء للأكثر قدرة على التأقلم Survival of the fittest لكن نظرة عميقة للجذور ستقودنا إلى أن القوة الأعظم التي قادت الكائنات إلى بر النجاة هي الحب قطعًا".وتابع شيخون: حب الإنسان للحياة هو الأقوى. فبينما تتبع الكائنات غريزة بقائها يتفرد هو بعشقه للوجود. تمخضت تلك الطاقة الكونية الكامنة في قلب الإنسان الأول إلى القدرة المذهلة على الابتكار والإبداع والصمود، ثم ارتقت إلى أسمى درجاتها حين تجسدت في الفنون، وربما لا يحتاج الإنسان إلى المنحوتات والرسومات والموسيقى كي يعيش لكنه لا يقدر أن يحيا دونها. هي بصمة وجودة وآية تَفَرُدِه. هكذا أصبح الانسان إنسانًا".وأكمل: "يقول يوفال نواه هراري في كتابه "السيبيان.. تاريخ مُختَصَر للجنس البشري" أن كافة المخلوقات توصلت للغة تخاطب "ما" قبل ثلاثين ألف عامًا أُستُخدِمَت عادةً في تنبيه أفراد القطيع من الخطر المحدق مثل رؤية أسدٍ في الأفق. لكن ما مميز الانسان الأول أنه عبرَّ بمنحوتاته عما لم تره العين مثل تمثال "الرجل الأسد". وهو ما تطور لاحقا إلى الاسطورة أو الفن.. أو ربما الدين. وهكذا يصبح المُبْدِع مُبْدِعًا".ولفت إلى أنه "حين أمسك القلم الأول في الطفولة مُستَدعِيا أهداب حكاياتي الأولى٬ لم أكن موقنًا كم مخلوقًا غيري قد يكترث بقراءة هواجسي. ثم راح يتغلغل شغف الكتابة في شرايني رغم تقدم العمر وتراكم الهموم لكن ظللت أكتب من أجل الكتابة. من أجل الحياة٬ فأنا أحيا حين أكتب. ولا أكتب إلا ما أحب".وأكدت: "أحببت أبطالي وأحببت عوالمي السرمدية الأكثر رحابة من عالمي الجامد الضيق ذي الأبعاد الثلاث. الحبيبة والابن والأم وطعم الشوكلاته الذائبة ورائحة الشوارع وكرة القدم وأنغام الموسيقى وصالات السينما المظلمة ما هي إلا أجراس كونية تدق في الوجدان لِتُذَكِّر حواسي بسطوة الحب الحقيقي. قوالب يتجسد بها لكنها أصغر من أن تحتوي رحابته، بدونه لا تقوى الروح على محاربة القبح المُعَربِد في الكون.بدونه تفنى الروح مع الجسد الفاني عاجلا أم آجلا"، طوبى لذلك السحر الذي نصرنا على قسوة الحياة وجبروت الدهر الذي أفنى الديناصورات".