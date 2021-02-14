البابا تواضروس: المحبة حولت كنيسة المنشية للقبطية بعد المارونية

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي صباح اليوم، بكنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بحي المنشية بالإسكندرية وذلك عقب تدشينها بيد قداسته.وأوضح البابا تواضروس، عن الكنيسة المدشنة اليوم وتاريخها المجيد، وكيف أن المحبة ساهمت في أن تصبح هذه الكنيسة تابعة للكنيسة القبطية بعد أن كانت تتبع الكنيسة المارونية.وتحدث قداسته في عظة القداس عن آحاد شهر أمشير، مشيرًا إلى أن الكنيسة تقدم السيد المسيح لأبنائها خلال هذا الشهر، بصفته خبز الحياة الذي يشبع الإنسان لذلك يتحدث الأحد الأول عن الطعام الباقي للحياة الأبدية، كالتالي:- كلمة الله المقدسة في الكتاب المقدس فكلمته روح وحياة.- المائدة المقدسة سر الافخارستيا، لذلك يجب أن نتقدم له بوعي لكي ما تثبت النعمة في قلبنا.- الأعمال المقدسة التي يعملها الإنسان لتمجيد اسم ربنا، وليس لأي غرض آخر مثل أعمال الخدمة وأعمال الرحمة وكذا أعمال الخفاء.كما ألمح قداسته إلى حرص الكنيسة على الحديث عن المسيح، كمصدر الشبع في شهر أمشير لأنه يسبق الصوم الكبير.وقدم قداسته الشكر لنيافة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية، على جهوده المبذولة في تعمير الكنيسة وفي القطاع عمومًا، وأنهى العظة بالتنويه عن تذكار عيد دخول السيد المسيح الهيكل وتذكار شهداء ليبيا والذي يُحتفل به غدًا