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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العربية للأدوية» تُعلن ارتفاع الأرباح بنسبة 22% في 7 أشهر

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:42 ص
جريدة الدستور
أكرم عمران _أسامة الشندويلي
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أعلن مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، ارتفاع صافي الأرباح قبل الضرائب خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 22%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 86.07 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه، أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفع صافي قيمة مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 335.56 مليون جنيه، بنهاية ديسمبر، مقابل 320.48 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر من العام المالي الجاري، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 58.31 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 45.11 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 291.22 مليون جنيه، بنهاية ديسمبر، مقابل 271.8 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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