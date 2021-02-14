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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأربعاء.. «يونا» يُنظم ندوة حول مبادئ معالجة قضايا الطفل

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:40 ص
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
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ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، الأربعاء المقبل، ورشة عمل (عبر برنامج زووم) باللغة العربية بعنوان (المبادئ المهنية الإعلامية لمعالجة قضايا حقوق الطفل)، تحت شعار: إعلام صديق للطفولة، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية وشركائه (برنامج الخليج العربي للتنمية وجامعة الدول العربية).

تهدف الورشة، التي يقدمها أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار، إلى تنمية مهارات الإعلاميين في وكالات الأنباء والإذاعات والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المعتمدة، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، حول المبادئ المهنية التي يجب مراعاتها عند معالجة قضايا حقوق الطفل إعلاميًا وكيفية تطبيقها.

تأتي الورشة ضمن مبادرة اتحاد يونا لتنمية مهارات 2200 إعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي والتي شرع في تنفيذها في مايو 2020.

والتسجيل في الورشة متاح عبر الرابط التالي:
https:zoom.uswebinarregisterWN_l8v0WCdHQOyAUmXamBy8Cg

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