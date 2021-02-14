الأربعاء.. «يونا» يُنظم ندوة حول مبادئ معالجة قضايا الطفل

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، الأربعاء المقبل، ورشة عمل (عبر برنامج زووم) باللغة العربية بعنوان (المبادئ المهنية الإعلامية لمعالجة قضايا حقوق الطفل)، تحت شعار: إعلام صديق للطفولة، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية وشركائه (برنامج الخليج العربي للتنمية وجامعة الدول العربية).تهدف الورشة، التي يقدمها أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار، إلى تنمية مهارات الإعلاميين في وكالات الأنباء والإذاعات والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المعتمدة، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، حول المبادئ المهنية التي يجب مراعاتها عند معالجة قضايا حقوق الطفل إعلاميًا وكيفية تطبيقها.تأتي الورشة ضمن مبادرة اتحاد يونا لتنمية مهارات 2200 إعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي والتي شرع في تنفيذها في مايو 2020.والتسجيل في الورشة متاح عبر الرابط التالي:https:zoom.uswebinarregisterWN_l8v0WCdHQOyAUmXamBy8Cg