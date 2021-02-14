«مصر للطيران» تحتفل بالفلانتين على طريقتها الخاصة

احتفلت مصر للطيران بعيد الحب مع عملائها المسافرين، اليوم 14 فبراير، من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.وأشار بيان للشركة، أنه تم تقديم الهدايا التذكارية وكروت التهنئة للمسافرين وسط التزام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى إضفاء مظاهر المناسبة في استراحات السفر على متن الطائرات.يذكر مصر للطيران قد أعلنت عن طرح تخفيض 50%على جميع نقاط شبكة خطوطها الدولية التي تمتد إلى أكثر من 40 نقطة حاليا حول العالم في ظل جائحة كورونا للمسافرين أيام 14 و15 و16 فبراير وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب خلال شهر فبراير تحت شعار Spread the Love.وفي نفس السياق، أعلن قطاع السياحة بمصر للطيران الكرنك عن طرح باقات خاصة شاملة الاقامة والطيران للسفر إلى عدد من الوجهات الداخلية والخارجية بهذه المناسبة.