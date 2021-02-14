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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال إرهابيين اثنين بمحافظتي صلاح الدين ونينوى شمالي العراق

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:39 ص
الاستخبارات العسكرية
الاستخبارات العسكرية بالعراق
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اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم الأحد، إرهابيًا في قضاء "بلد" بمحافظة صلاح الدين، وآخر في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت المديرية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أن "مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة يثرب بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأضافت أنه "وفق معلومات استخباراتية دقيقة ألقت مفارز مديرية الاستخبارات، وأمن نينوى، القبض على أحد العناصر المطلوبة للقضاء بتهم إرهابية في منطقة حي الشيماء بمدينة الموصل، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، ولفت إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

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