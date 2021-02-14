سيد هويدي: تجربتي مع الحب بدأت في وقت مبكر

قال الفنان التشكيلي سيد هويدي، بمناسبة عيد الحب، إن معني الحب يستعصي على التعريف أو الوصف هذا الشعور النبيل، رهافة الحب تجعله تصورا في خيالنا، أو كود يحمل تصوراته كل شخص، حتى لو لم يستطع التعبير عن هذا الشعور، لأن التعبير عن الحب غير الحب، باعتباره نشاط عقلي ووجداني معا، فمثلا رجل الأعمال سوف يعبر عن حبه بإرسال هدية، فيما يعبر الشاعر عن حبه في قصيدة، والفنان سوف يهدي حبيبته زهرة.وأضاف في تصريحاته لـ "الدستور": "لكن أغلب مشاكل الحب تأت من وضعه في قالب من الجليد، والاطمئنان أن الحبيب ساكن، ومن حب امتلاك الحبيب، واستلابه، نتيجة تغليب الجانب الوجداني على الجانب العقلي، فيما نقطة التعادل بين العقل والعاطفة تمنح الحب قوة دافعة اكثر، وتجديدا باستمرار على نحو واعي، لأن مشاعر الحب أكثر المشاعر تبدلا".وأوضح: "في الوقت الحب لا يعرف الأسف، فالمعنى العميق للحب يجسد رغبة ودوافع المعنى المثالي لإرضاء المحب، بتصرفات لا تقبل الاعتذارات، غير قابلة للكسر، وهنا يتجلى معنى الوفاء توأم الحب وصنوانه، الحب بمعناه الواسع، يتجاوز صور الحب بين اثنان رجل وامرأة، فهو شعور ينسج خيوطا من الذهب والفضة مع الموجودات والأشياء والمعاني، هو وشائج من المودة تمنح حياة دوافع للسعي والسعادة والمودة والآلفة".وأضاف: "أما الحب بين رجل وامرأة فهو دائرة استثمرها المبدعون من الكتاب والفنانين والسينمائيين للترويج لافكارهم وتصوراتهم من الحب، ولأن الحب أكثر المشاعر تبدلا، فعندنا يفقد المحب شحنة الحب، أو يتعرض هذا الشعور لنكسة الخيانة مثلا تتبدل المشاعر إلى مشاعر أخري قد تصل حد الكراهية، والازدراء".وتابع: أغلب الناس لا تعطي الحب حقه من التحقق، وفي الغالب غياب التعبير عن معنى الحب في غياب، ولأن الواقع لا يعترف بالفراغ، فقد استبدلت الناس المعنى إلى مشاعر أخرى سلبية.واستكمل: "أما تجربتي مع الحب فبدأت من وقت مبكر جدا، من خلال مشاعر وحنين ورعاية غمرتني من أمي الثانية التي ربتني، في وجود أمي التي انجبتني، لأن أمي الثانية لم تنجب أطفال، فكنت وحيدها مع زوجها، عرفت معنى المشاعر النبيلة منها، وجسدت أمامي أن الحياة هي الجوع إلى الأساسي، من معاني وعمل ورجاء، ومودة، وأن الانسان هو محور الكون وأهم ما فيه".واستطرد هويدي: لم أتعرف على أي مشاعر سلبية حتى انتصف العمر تقريبا، بل كنت أرى الناس كلها جميلة، بل كنت أضيف من عندي لهم صفات جميلة ليست لديهم، وظلت الأمور على هذا النحو حتى تبين أن البشر لديهم نوازع طيبة وشريرة، وصفات جميلة وأخري قبيحة، ومع التجربة والخطأ راجعت مفهومي عن الحب لصالح ان يتوازن العقل الواعي مع العواطف والمشاعر.ولفت إلى "أن مع الوعي توصلت إلى قناعة أنه، ليس هناك أحدا مدان على الأقل فلسفيا، والمدان الظروف التي تجبر الإنسان على أن يظهر أسوأ ما فيه، واتضح أن الحياة هي البحث عن المعنى، والإنسان هو القادر على خلق المعنى".واستكمل: "الحب لدي مفهوم شامل يحتوي كل شئ، ويعد الدافع الرئيس للتقدم، والطاقة المحركة الدافعة، ومصدر الإلهام، والرغبة في ترميم نتوءات الحياة المضنية، وهو الارتقاء والتسامي والتسامح. الحب هو القدرة علي حب أنفسنا أولا كما هي، وهذا الشعور مدخل للصدق مع النفس ومع الآخرين، وأيقنت أن معني الحب هو السبيل لاحترام مشاعر الآخرين، والكائنات والموجودات أيا كانت، قدرتنا علي الحب هي قدرتنا علي التناغم مع الكون وسماع رسائله وفك شفرة الأحداث، والمواقف وحتي مفهومنا للتاريخ".وأكد: منذ أن عرفت أن الحب من المشاعر المتبدلة، ويحتاج بين طرفين إلي تغذية ورعاية ووعي أدركت قانون الزمكان، وحاجة الحب إلي قوة دافعة تجدد أيامه وذكرياته ومشاعره، والإ يتهدد الحب بالجفاء والإهمال وغياب الوعي بضرورة التجدد المستمر، فالحب لدي هو اقتران الفعل بالمشاعر، نقطة التعادل بين العقل والعاطفة، هو شعر الحياة، ولون الأيام، وقدرتنا علي الحلم للسمتقبل. لكن لم أصل بعد إلي الإجابة علي سؤال هل الحب كما له تاريخ ميلاد وفترة حياة يزدهر فيها ويتجلي ويعمل ذكريات، هل له تاريخ وفاة٬ وهل يأتي وقت ينتهي الحب؟