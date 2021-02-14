شمال سيناء: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المحتملة

قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها؛ لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة.وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم الأحد - أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، وغرف العمليات في مجالس المدن، ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، لمواجهة الظروف الجوية، مشددا على ضرورة استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.من جانبه، أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.