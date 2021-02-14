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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السبكي: نتبع المعايير العالمية في مستشفيات التأمين الصحي الشامل

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:36 ص
أحمد السبكي
أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتم اتباع جميع معايير الجودة العالمية لضمان أمن وسلامة المرضى داخل المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية في تصريحات للدستور، أنه يتم استخدام الأجهزة الحديثة في كافة العمليات الجراحية داخل المستشفيات حيث تم استخدام الشنيور الطبي الحديث في إجراء القسطرة القلبية والذي يعد طفرة في السنوات الأخيرة في مجال القسطرة القلبية وعلاج انسداد وضيق الشرايين بدون تدخل جراحي، والتي تم استبدالها بدلًا من القلب المفتوح.

وأضاف أنه يتم استخدام (الشنيور الطبي) لإزالة التكلسات الشديدة داخل الشريان التاجي، بالإضافة إلى تقييم الأماكن الضيقة بشرايين القلب لتحديد العلاج المناسب له، وذلك باستخدام المناظير التي تمر داخل الشريان التاجي وتعطي صورة لتجويف هذا الشريان لتقييم عمليات التوسيع بالبالون وتركيب الدعامات بعد وضعها داخل الشرايين التاجية.

وتابع السبكي: أن التقنيات الحديثة في قسطرة القلب أصبحت تمكننا من إجراء التدخلات المعقدة، والتي كان من الصعب إجرائها من قبل من خلال القسطرة، على سبيل المثال تغيير صمامات القلب بالقسطرة، وإجراء توسيع الشريان الأساسي، وكذلك فتح الشرايين المسدودة انسدادًا تامًا، وكذلك أيضًا إزالة التكلسات الشديدة بالشنيور الطبى عن طريق القسطرة.

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