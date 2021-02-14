رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيوخ الصوفية يهنئون رائد العشيرة المحمدية بتولي مشيخة الطريقة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:35 ص
زكي الدين جمال الدين
زكي الدين جمال الدين
كتب : عمرو رشدى
طباعة
هنأ شيوخ وعلماء الطرق الصوفية في مصر، السيد زكي الدين جمال الدين محمد زكي الدين إبراهيم، رائد العشيرة المحمدية الجديد وذلك لتولية مشيخة الطريقة المحمدية الشاذلية، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية أمس، والذي أكد على أن اختيار حفيد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم جاء لعدة أسباب، منها بلوغه سن الرشد، وكذلك قرابته من الإمام الرائد، فضلا عن انطباق كافة الشروط عليه، مما جعل المجلس الأعلى للطرق الصوفية يتخذ قراره بتعيينه شيخاَ للطريقة المحمدية بشكل رسمي.

وقال الدكتور علاء أبوالعزائم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة العزمية، نبارك لأخونا السيد زكي الدين جمال الدين محمد زكي إبراهيم، لتوليه منصب شيخ الطريقة المحمدية خلفاَ للراحل نور عصام الدين محمد زكي إبراهيم، ونسأل الله أن يعينه ويسدد خطاه.

وأوضح "أبوالعزائم" أن المجلس الأعلى للصوفية كان يتابع أزمة العشيرة من اليوم الأول، ولكنه كان ينتظر قرار الشؤون القانونية بالطرق الصوفية وبالفعل صدر القرار وتم التصديق عليه.

من جانبه، تقدم الدكتور محمود أبو علي، الوكيل العام للطريقة الضيفية الخلواتية، بالتهاني والتبريكات لرائد العشيرة المحمدية الجديد، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يعينه على القيام بواجبه على أكمل وجه.

كما هنأ السيد سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الشيخ ذكي الدين جمال الدين رائد العشيرة الجديد، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقه لم فيه الخير للتصوف والصوفية.

وتقدم الدكتور محمود أبوالفيض، شيخ الطريقة الفيضية ورئيس اللجنة القانونية بالطرق الصوفية، بالتهنئة لشيخ العشيرة الجديد سائلاَ المولى سبحانه وتعالى أن يعينه ويسانده لخدمة الطريق الصوفي وأهله، وكذلك النهوض بالطريقة المحمدية الشاذلية.

كما تقدم الدكتور سيد مندور، نائب الطريقة السمانية الخلواتية، بالتهنئة لشيخ العشيرة المحمدية الجديد سائلا الله أن يوفقه لخدمة التصوف والصوفية خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها التصوف، ودعا شيوخ الطرق الصوفية المهنئين لرائد العشيرة بأن يوفقه الله ويسددخطاه لخدمة التصوف والصوفية.

موضوعات متعلقة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

image description

تجديد الثقة في وكلاء كليات بجامعة أسيوط

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

«الصحة»: نجحنا في تخطي ذروة كورونا بالإجراءات الوقائية

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

غدًا.. «هشام الخشن» ضيف ندوة المكتب الثقافى بفيينا

الثلاثاء.. الذكاء الاجتماعي وقصص الأنبياء في دار الكتب

صفاء النجار تشارك في أمسية «تواصل» بالأعلى للثقافة.. الثلاثاء

«حفائر قلعة شيخ العرب همام» محاضرة بمعهد الآثار الشرقية.. الخميس