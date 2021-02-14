شيوخ الصوفية يهنئون رائد العشيرة المحمدية بتولي مشيخة الطريقة

هنأ شيوخ وعلماء الطرق الصوفية في مصر، السيد زكي الدين جمال الدين محمد زكي الدين إبراهيم، رائد العشيرة المحمدية الجديد وذلك لتولية مشيخة الطريقة المحمدية الشاذلية، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية أمس، والذي أكد على أن اختيار حفيد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم جاء لعدة أسباب، منها بلوغه سن الرشد، وكذلك قرابته من الإمام الرائد، فضلا عن انطباق كافة الشروط عليه، مما جعل المجلس الأعلى للطرق الصوفية يتخذ قراره بتعيينه شيخاَ للطريقة المحمدية بشكل رسمي.وقال الدكتور علاء أبوالعزائم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة العزمية، نبارك لأخونا السيد زكي الدين جمال الدين محمد زكي إبراهيم، لتوليه منصب شيخ الطريقة المحمدية خلفاَ للراحل نور عصام الدين محمد زكي إبراهيم، ونسأل الله أن يعينه ويسدد خطاه.وأوضح "أبوالعزائم" أن المجلس الأعلى للصوفية كان يتابع أزمة العشيرة من اليوم الأول، ولكنه كان ينتظر قرار الشؤون القانونية بالطرق الصوفية وبالفعل صدر القرار وتم التصديق عليه.من جانبه، تقدم الدكتور محمود أبو علي، الوكيل العام للطريقة الضيفية الخلواتية، بالتهاني والتبريكات لرائد العشيرة المحمدية الجديد، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يعينه على القيام بواجبه على أكمل وجه.كما هنأ السيد سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الشيخ ذكي الدين جمال الدين رائد العشيرة الجديد، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقه لم فيه الخير للتصوف والصوفية.وتقدم الدكتور محمود أبوالفيض، شيخ الطريقة الفيضية ورئيس اللجنة القانونية بالطرق الصوفية، بالتهنئة لشيخ العشيرة الجديد سائلاَ المولى سبحانه وتعالى أن يعينه ويسانده لخدمة الطريق الصوفي وأهله، وكذلك النهوض بالطريقة المحمدية الشاذلية.كما تقدم الدكتور سيد مندور، نائب الطريقة السمانية الخلواتية، بالتهنئة لشيخ العشيرة المحمدية الجديد سائلا الله أن يوفقه لخدمة التصوف والصوفية خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها التصوف، ودعا شيوخ الطرق الصوفية المهنئين لرائد العشيرة بأن يوفقه الله ويسددخطاه لخدمة التصوف والصوفية.