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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سعيد ناشيد: الحب يلهمنا في الإبداع والكتابة والرسم والموسيقى

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:35 ص
سعيد ناشيد
سعيد ناشيد
نضال ممدوح
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تحدث الباحث المغربي سعيد ناشيد، عن مفهوم الحب وما يعنيه بالنسبة له كمفكر، وقال ثمة دوافع طبيعية تحملنا على الرغبة في الأكل أو الشّرب أو الجنس أو حتى الإنجاب، ونحتاجها لأجل وهم البقاء أو بقاء النوع ولعلّه "وهم" آخر، لذلك نتحدّث عن الحق في التغذية، وعن الحق في الزواج، وعن الحق في السكن، إلخ، فلِمَ لا نتحدّث عن الحق في الحب؟ لكن، ما مصدر هذا الحق المفترض؟ ما مشروعيته؟

وتابع الباحث المغربي، نعم، يلهمنا الحب في الإبداع والكتابة والرسم والموسيقى، ويلهمنا في قيم التضامن والتكافل والتعاون والنضال لأجل السلم والبيئة والمساواة، إلخ، وهذا رائع طالما من سمات الحب أن يفيض عن الجزء إلى الكل، عن الخاص إلى العام، عن السرير إلى الفضاء العمومي، لكننا نتساءل هنا عن الدافع الأصلي للحب.

وتسائل ما الذي يدفعنا إلى الحب؟ هل ثمة من دافع طبيعي غريزي نتقاسمه مع سائر الثديات، أو يخص البشر بفعل طفرة جينية معيّنة، أم أن الحبّ إحساس فوق-طبيعي، هدية من السماء، لكنها هدية قد تكون مسمومة؟، مستطردا يختلف الحبّ عن كافة أفعال الإدراك العقلي أو الحسي، ومثلا، حين نفكر، فإننا نفكر في موضوع ما. حين نرى فإننا نرى شيئا ما. حين نحزن فإننا نحزن بسبب حادثة، لكن الأمر يختلف في حالة الحب، هنا يكون الحب أولا، ثم نبحث لهذا الحب عن موضوع. فما الحب؟

وتابع " ناشيد"، في تجربة الحب يرغب الإنسان في أن يحظى بالاعتراف المطلق بكينونته باعتبارها غاية في ذاتها. أنا أحبك ليس كوسيلة للمال أو السلطة أو الشهرة أو أي جزاء دنيوي كان أم أخروي، أنا أحبك ككينونة مطلقة، أنا أحبك أنت بالذات، وأنت كذات متفرّدة ولا تتكرر إلى ما لا نهاية، أنا أحبك إذن فأنت بمنزلة الوجود الكلي والمطلق.

ولفت إلى أن الإنسان يدرك هشاشته وتناهيه، فتصبح لحظات الحب بالنسبة إليه نوعا من التعويض -ولو مؤقتا- عن كينونة سائرة نحو الشيخوخة والموت والاندثار، ذلك التعويض مجرّد وهم في الأخير، لكنه مثل الحلم، وهمٌ ضروري للتفريغ والتنفيس والإبداع.

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